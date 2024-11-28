INFLOW Global Summit, dünyaca ünlü Influencerları İstanbul’da buluşturuyor

İnovasyonun ve yaratıcılığın sınırlarını zorlayan dünyaca ünlü Influencerlar tek çatı altında buluşmaya hazırlanıyor. Global ölçekte markaları ve Influencerları bir araya getirerek yaratıcı işbirliklerine zemin hazırlayan INFLOW, Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda İGA İstanbul Havalimanı, The Peninsula Istanbul ve Emaar Turkey gibi önemli partnerlerin katkılarıyla 1-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceği 8. INFLOW Global Summit için geri sayıma başladı.

Son yıllarda influencer pazarlama sektörü, dünya çapında hızla büyüyerek milyarlarca dolarlık bir ekonomi haline geldi. INFLOW Global Summit, bu büyümenin merkezinde yer alarak, markalar ve dijital içerik üreticileri arasında güçlü bir köprü kurmayı hedefliyor.

30 farklı ülkeden toplam 250 milyonu aşkın takipçi kitlesine sahip 60 Influencerın yer alacağı The Peninsula Istanbul’daki prestijli zirvede, geleceğin trendlerini şekillendirecek fikirler, yeni işbirlikleri ve heyecan verici projelerin üretilmesi amaçlanıyor.

“INFLUENCER PAZARLAMASINI CANLANDIRIYORUZ”

INFLOW Kurucu Ortağı Afşın Avcı, Influencer pazarlama dünyasında yıllardır süregelen liderliklerini ve İstanbul’un global bir merkez olarak yeniden yükselişini vurgulayarak konuya dair şöyle belirtti: “2016 yılında başladığımız INFLOW Global Summit’in 8’incisini COVID-19 pandemisi sonrası yeniden İstanbul’da gerçekleştirmek, bizim için çok değerli. Bu sadece bir etkinlik değil, bizim için aynı zamanda vizyonumuzun hayata geçmesi niteliği taşıyor. Bugüne kadar 50’den fazla ülkeden yüzlerce Influencer ve markayı bir araya getirerek Influencer Pazarlaması açısından güçlü bir ekosistem oluşturduk.”

INFLOW Kurucu Ortağı Emre Gelen ise şunları paylaştı: “Bu yıl da Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda, 30 farklı ülkeden 60 Influencerı ağırlayarak sektörün en yaratıcı projelerine ilham vermeye devam ediyoruz. INFLOW olarak, sadece markalarla Influencerları buluşturmakla kalmıyor, dijital dünyanın sınırlarını genişleten yenilikçi projelerle sektörün geleceğini şekillendiriyoruz. İstanbul gibi iki kıtayı birleştiren bu eşsiz şehirde, Influencer dünyasının yeniden canlanmasına öncülük etmekten büyük gurur duyuyoruz.”

INFLUENCERLAR İSTANBUL’DA YARIŞACAK

Bu yıl 8. kez düzenlenecek INFLOW Global Summit, Influencer Pazarlama dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak öne çıkarken, moda, yemek ve teknoloji tercihlerine yön veren dijital içerik üreticilerini bir araya getirecek. Influencerlar, küresel bağlantılar kurma, bilgi paylaşımı yapma ve sektöre yön verme fırsatı yakalayacak. Etkinliğin ikinci gününde Türk Hava Yolları’nın hizmet ve ürünlerine yönelik yaratıcı içerik ve kampanya fikirleri geliştirmek için özel bir workshopta yarışacak. Geçtiğimiz yıl da benzer aktivitelerle düzenlenen etkinlik, Influencerlar için dinamik bir zemin sunacak.

8. INFLOW GLOBAL SUMMIT’IN PARTNERLERI ARASINDA İGA İSTANBUL HAVALIMANI DA YER ALIYOR

30 farklı ülkeden seyahat edecek Influencerlar, İGA İstanbul Havalimanına inerek İstanbul’a ulaşacak. Dünyanın buluşma noktası İGA İstanbul Havalimanı’nın sağladığı deneyimler ile Influencerların İstanbul deneyimi başlayacak. Etkinlik süresince Influencerlar, Avrupa’nın en uzun cam terası olan Emaar SkyView gibi ikonik yerleri deneyimleme şansı bulacaklar. Türk Hava Yolları, İGA İstanbul Havalimanı, Emaar Turkey, The Peninsula Istanbul gibi değerli markaların yanında etkinliğin bu seneki partnerleri arasında Panoffect, Scrolli, Aposto, Social Sprout, Sarnıç İstanbul da yer alıyor.

ZIRVE, 2023’TE 10 MILYON DOLARDAN FAZLA MEDYA DEĞERI ELDE ETTI

INFLOW’un paylaştığı bilgilere bilgilere göre, 2023 yılında Antalya’da, Rixos Premium Belek'te düzenlenen 7. INFLOW Global Summit’te de tüm beklentileri aşan kusursuz deneyimler yaşandığı kaydediliyor. Bu doğrultuda etkinlikte 400 milyon izlenme elde edilerek 10 milyon dolardan fazla medya değeri elde edildi. Influencerlar, Türk Hava Yolları’nın sponsorluk işbirlikleri için yaratıcı fikirler geliştirdikleri atölye çalışmasında bir araya gelerek iş birliklerini ve ekip çalışmalarını güçlendirdi.

INFLOW HAKKINDA

Dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri olan INFLOW Global Summit’in yaratıcısı INFLOW, yaratıcı iş birlikleri ve ilham veren etkinlikleriyle Influencer Pazarlama dünyasında fark yaratmaktadır. Markaların dijital dünyadaki etkilerini güçlendirmek ve sürdürülebilir stratejiler oluşturmak için yenilikçi çözümler geliştirerek, sektöre yön veren projelere imza atmaktadır.