Sosyal medya platformlarında yapay zeka içerikleri artarken, Vine’ın altı saniyelik döngü videolarını geri getirmeyi amaçlayan yeni bir proje hayata geçiyor. Twitter’ın kurucu ortaklarından Jack Dorsey’nin desteklediği “diVine” adlı uygulama, perşembe günü kullanıma açılıyor. Uygulama, Vine kapanmadan önce oluşturulmuş eski bir yedekten çıkarılan 100 binden fazla arşiv Vine videosuna erişim sağlayacak.

diVine yalnızca nostalji amaçlı kullanılmayacak; kullanıcılar uygulamada kendi profillerini oluşturup yeni Vine videoları da yükleyebilecek. Ancak platformun en kritik yeniliği, yapay zeka videolarına yönelik katı kontrol mekanizması. Şüpheli yapay zeka içerikleri otomatik olarak işaretlenecek ve paylaşılması engellenecek.

Uygulamanın finansmanı, Jack Dorsey’nin Mayıs 2025’te kurduğu “and Other Stuff” adlı kâr amacı gütmeyen kuruluş tarafından sağlandı. Bu oluşum, sosyal medya ekosistemini dönüştürme potansiyeli taşıyan açık kaynaklı deneysel projeleri desteklemeyi hedefliyor.

diVine’ın teknik altyapısını kuran isim ise, Twitter’ın ilk çalışanlarından Evan Henshaw-Plath (kullanıcı adıyla Rabble) oldu. Henshaw-Plath, Vine’ın 2016’da kapatılmasının ardından Archive Team tarafından oluşturulan dev yedeklemeyi inceledi. Bu grup, internet sitelerini kaybolmadan önce arşivleyen bağımsız bir kolektif olarak biliniyor.

Ancak arşiv büyük bir sorun içeriyordu: Vine videoları 40–50 GB’lık dev binary dosyalar hâlinde saklanmıştı ve bu dosyalar, videoları kolayca izlemek isteyenler için kullanılamıyordu. Bu nedenle Henshaw-Plath, eski Vine içeriğini yeniden kullanılabilir hâle getirip yeni bir mobil uygulamanın temelini oluşturmanın mümkün olup olmadığını araştırdı.

Henshaw-Plath, TechCrunch’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Biraz nostaljik bir şey yapabilir miyiz diye düşündüm. Bizi o eski zamana götürecek, o eski videoları görmemizi sağlayacak ama aynı zamanda insanların algoritmalar üzerinde kontrol sahibi olduğu, sadece takip ettiğin kişileri gördüğün, videonun gerçek bir insan tarafından çekildiğini bildiğin bir sosyal medya dönemine döndürecek bir şey olabilir mi?”

Rabble, aylarca büyük veri dosyalarını çözümlemeye uğraştı, dosyaların yapısını inceledi ve Vine videolarını kullanıcı bilgileriyle birlikte yeniden yapılandırdı. Bu süreçte videoların görüntüleme sayıları ve orijinal yorumların bir kısmı da geri kazandı.