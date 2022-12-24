Beşiktaş rahat kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Emlak Konut'u 77-56 yendi.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Dorukhan Kalyoncu, Burak Erkan
Emlak Konut: Lavender 16, Bahar Çağlar Ökten 10, Gizem Yavuz 9, Fields 15, Walker, Melek Selçok 2, Merve Arı 4, Emel Sığırcı, Harika Gözde Eldaş
Beşiktaş: Evans 23, İrem Naz Topuz 2, Elif Bayram 4, Billings 12, Reimer 20, Yağmur Kübra Taşar 4, Meltem Topaloğlu, Kübra İmren Sevindik 6, Draşkiçeviç, Nur Nihan Dabakoğlu, İnci Güçlü, Melek Uzunoğlu 6
1. Periyot: 17-20
Devre: 23-39
3. Periyot: 38-55
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