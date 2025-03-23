ING Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu ÇBK Mersin!

Düzenleme: Kaynak: AA
ING Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu ÇBK Mersin!

Basketbolda bu yıl 31. kez düzenlenen ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı, Emlak Konut'u 85-64 mağlup eden ÇİMSA ÇBK Mersin kazandı.

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Emlak Konut'u 85-64 mağlup eden ÇBK Mersin, şampiyon oldu.

Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'ndaki final maçının ilk periyodunu 27-13 önde bitiren Mersin temsilcisi, soyunma odasına 50-31 üstün gitti.

İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren ve farkı açan ÇBK Mersin, üçüncü çeyreğini 74-46 önde tamamladığı karşılaşmadan 85-64 galip ayrılarak Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

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ÇBK MERSİN KUPAYI İKİNCİ KEZ KAZANDI

ÇİMSA ÇBK Mersin, Kadınlar Türkiye Kupası'nı ikinci kez müzesine götürdü.

Mersin temsilcisi, organizasyonda 2022'nin ardından 2025'te de şampiyonluk ipini göğüsledi.

ÇBK Mersin, 2024'te oynanan finalde sarı-lacivertli ekibe 79-76 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.

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