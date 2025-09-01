ING, Türkiye’nin 2025 büyüme tahminini değiştirdi

Hollandalı uluslararası finans kuruluşu ING, bugün yayımladığı değerlendirme notunda Türkiye’nin 2025 yılı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 2,7 seviyesinden 3,3 seviyesine yükselttiğini duyurdu.

Bu revizyonun temelinde, yılın ikinci çeyreğine ait ekonomik verilere ilişkin beklentilerin üzerinde gerçekleşen güçlü performans yer alıyor. ING’ye göre, çeyreklik bazda ivmelenme, yavaşlama yönündeki beklentileri tersine çevirdi ve büyüme görünümünde yukarı yönlü riskleri güçlendirdi.

Ayrıca, iç talebin direncinin büyümeye katkı sağladığı vurgulanıyor. Ancak ING şu uyarıyı da paylaşıyor: Bu güçlü büyüme, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine daha temkinli yaklaşmasına neden olabilir.

GÜNCEL VERİLERLE PERFORMANS ANALİZİ

Resmî veriler, Türk ekonomisinin 2025 yılı ikinci çeyreğinde yıllık bazda %4,8 büyüdüğünü gösteriyor. Çeyreklik artış ise %1,6 olarak gerçekleşti. Güçlü veriler, büyüklüğün ardındaki yapı taşlarını da ortaya koyuyor:

İnşaat sektörü: %10,9 artış

Sanayi: %6,1 büyüme

Bilgi ve iletişim: %7,1 artış

Ticaret, ulaştırma, konaklama: %5,6 büyüme

Bunun yanı sıra, hanehalkı tüketimi ve yatırım harcamaları da ekonomik canlanmayı destekleyen faktörler arasında. Ancak ithalattaki hızlı artış ve dış ticaretteki denge unsurları yakından izlenmeye değer görülüyor.

KARŞILAŞTIRMALI GENEL GÖRÜNÜM

ING: %3,3

Reuters: ~%2,9

IMF (WEO): ~%3,0

Dünya Bankası: Artış yönünde revizyon (net rakam verilmedi)

Bu bağlamda, ING’nin yeni tahmini, ekonomideki toparlanma sinyallerinin netleşmesiyle birlikte daha iyimser bir perspektif sunuyor.

BAĞLAM VE EKONOMİK SİNYALLER

Türkiye ekonomisi, 2024 yılında %3,2 büyüyerek beklentilerin üzerinde bir performans sergilemişti Reuters. 2025’in ilk çeyreğinde %2,0’a gerileyen büyüme, yılın ikinci çeyreğindeki toparlanmayla dengeleniyor.

Merkez Bankası’nın faiz politikalarındaki yön değişikliği ve iç talebin canlılığı, ekonomik görünümde belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor.

ING REVİZYONUNUN ÖNEMİ NEDİR?

ING’nin büyüme tahminini artırması, Türkiye ekonomisinin bu yıl daha dirençli olduğunu gösteriyor. Ancak bu performans, para politikası uygulayıcıları için “daha temkinli faiz adımları” ihtimalini doğuruyor. 2025 yılı ekonomik görünümü, iç talep, yatırım, faiz politikaları ve dış dengesizlikler üzerinden şekillenmeye devam edecek.