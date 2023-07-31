İngiliz aktris Kate Beckinsale doğum gününde tavşan kız oldu

"Pearl Harbor" filmindeki rolüyle tanınan İngiliz aktris Kate Beckinsale, 50. doğum günü için paylaştığı pozlarla beğeni topladı

İngiliz aktris Kate Beckinsale doğum gününde tavşan kız oldu

Editör: Özlem KIRAL

Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarda Playboy tavşanı kılığına giren Kate Beckinsale görenlerin beğenisini topladı.

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Kostümlü doğum günü partisi için arkadaşlarıyla poz veren Beckinsale, siyah tavşan kulaklar, büyük kalp şeklinde damla küpeler, dantelli çorap ve yüksek topuklu ayakkabılarla tamamlanan klasik bir siyah Playboy tavşanı kıyafeti giyiyor.

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Beckinsale New York Moda Haftası’nda podyuma çıkmış, yaşlanmaya bakış açısıyla ilgili olarak “Bence diğer insanlar benim olmadığım bir şekilde yaşlanmaya çok takıntılı görünüyorlar. Bana bu konuda çok soru soruluyor. Ben otuzlu ve kırklı yaşlarımda olduğumdan çok daha mutlu bir durumdayım” demişti.

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