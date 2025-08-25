Altın ve dolar için kritik uyarı geldi: Eylül'e dikkat!

Uluslararası yatırım bankası Barclays, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerini köklü bir şekilde güncelledi. Daha önce yalnızca Aralık 2025’te 25 baz puanlık tek bir faiz indirimi öngören banka, yeni raporunda Fed’in hem Eylül hem de Aralık aylarında 25’er baz puanlık indirim yapacağını tahmin ediyor. Bu değişiklik, küresel piyasalarda dikkatle takip ediliyor.

EYLÜL VE ARALIK İNDİRİMLERİ MASADA

Barclays’in yeni raporuna göre, Fed’in ekonomik verilerdeki son gelişmeleri dikkate alarak daha erken ve daha sık faiz indirimine gideceği öngörülüyor. Banka analistleri, enflasyon baskılarının hafiflemesi ve iş gücü piyasasındaki dengelenme sinyallerinin Fed’i bu yönde bir politikaya itebileceğini belirtiyor. Eylül ayındaki 25 baz puanlık indirimle başlayacak süreç, Aralık’ta bir başka 25 baz puanlık indirimle devam edecek.

PİYASALARA ETKİSİ NE OLACAK?

Barclays’in revize edilmiş tahminleri, küresel yatırımcıların risk iştahını etkileyebilir. Daha erken faiz indirimi beklentisi, hisse senedi piyasalarında olumlu bir hava yaratırken, tahvil getirilerinde düşüş baskısı oluşturabilir. Öte yandan, doların değerinde kısa vadeli dalgalanmalar öngörülüyor. Analistler, Fed’in bu adımlarının küresel ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçladığını vurguluyor.

Barclays’in bu hamlesi, diğer yatırım bankalarının da Fed beklentilerini gözden geçirmesine neden olabilir. Piyasalar, Fed’in gelecek toplantılarındaki açıklamalarını ve ekonomik verileri daha yakından izlemeye devam edecek.