İngiliz basını Altay’ı göklere çıkardı. Arsenal’e karşı kalede devleşti

FA Cup 3. Tur mücadelesinde Manchester United, Arsenal’i normal süresi ve uzatmaların 1-1 sona erdiği maçta penaltılarda geçti. Maça milli kaleci Altay Bayındır’ın performansı damga vurdu. Emirates Stadı’nda oynanan maça Altay kurtardığı penaltılar ile damga vurdu.

Martin Odegaard'ın 72. dakikada kullandığı penaltıda, milli kaleci Altay Bayındır başarılı bir kurtarış yaparak gole izin vermedi.

Penaltıdan kısa bir süre sonra 75. dakikada da harika bir refleks göstererek gole izin vermeyen Altay Bayındır, normal süre ve uzatma devrelerini toplam 6 kurtarışla tamamladı.

Seri penaltı atışlarında da Kai Havertz'in penaltısını kurtaran Altay Bayındır, takımının turu geçmesini sağladı. Manchester United mücadelenin ardından Altay Bayındır'ın maçın oyuncusu seçildiğini açıkladı.

İngiliz basını da milli kalecinin performansından övgüyle bahsetti. TBR Football'da Altay Bayındır için, "Oyunun her alanında mükemmeldi. Arsenal'in duran toplarındaki baskıya rağmen yüksek pozisyonlarda başarılıydı ve şut kurtarma becerisi de olağanüstüydü." ifadeleri kullanıldı.

DAZN'ın haberinde ise Altay Bayındır için, "Bayındır, 120 dakikalık maç boyunca altı kurtarış yaptı ve bunların arasında Arsenal kaptanı Martin Odegaard'a karşı kurtardığı penaltı da vardı. Ardından penaltılarda da dimdik ayakta duran Bayındır, Kırmızı Şeytanlar'ın Arsenal'in ezici baskısına rağmen bir üst tura yükselmesini sağladı." denildi.

BBC de maçla ilgili haberinde Altay Bayındır'ı ön plana çıkararak, "FA Kupası heyecan dolu mücadelesinde Manchester United kalecisi Altay Bayındır, Emirates Stadyumu'nda oynanan maçta 10 kişi kalan Manchester United'ın Arsenal'i penaltılarla yenmesinde parladı." ifadelerini kullandı.

The Sun'daki haberde ise Altay Bayındır'ın Manchester United'ın yeni kahramanı olduğu belirtildi.