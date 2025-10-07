İngiliz basını duyurdu! Trabzonspor dev transferi bitiriyor

Andre Onana, Trabzonspor'da gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Fatih Tekke'nin güvendiği isimlerin başında gelen Kamerunlu kaleci, bordo*mavili taraftarlara kendisini kabul ettirmeyi başardı.
SON OLARAK KAYSERİSPOR MAÇINA DAMGA VURMUŞTU
Karadeniz ekibinin file bekçisi Onana, Kayserispor karşısında gösterdiği performansla büyük övgü almıştı. Kayserispor maçında 7 kurtarış yapan Kamerunlu file bekçisi, kariyerinde gol yemediği maçlar arasında en fazla kurtarış yaptığı ikinci karşılaşmayı oynadı.
TRABZONSPOR ANDRE ONANA'NIN BONSERVİSİNİ ALACAK
Bordo-mavililer, sezon başında Manchester United'dan kiralanan Andre Onana'nın bonservisini almaya hazırlanıyor.
İngiliz basınından The Sun, Trabzonspor'un Andre Onana'yı bonservisiyle transfer etmek istediğini duyurdu. Haberde, Ertuğrul Doğan yönetiminin, İngiliz deviyle görüşeceği kaydedildi.
