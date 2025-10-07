İngiliz basını duyurdu! Trabzonspor dev transferi bitiriyor

Kaynak: Haber Merkezi
İngiliz basını duyurdu! Trabzonspor dev transferi bitiriyor

Trendyol Süper Lig devi Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a sattıktan sonra Manchester United'dan Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Bordo-mavililerde performansıyla göz kamaştıran tecrübeli eldiven için yönetim harekete geçiyor.

Andre Onana, Trabzonspor'da gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Fatih Tekke'nin güvendiği isimlerin başında gelen Kamerunlu kaleci, bordo*mavili taraftarlara kendisini kabul ettirmeyi başardı.

SON OLARAK KAYSERİSPOR MAÇINA DAMGA VURMUŞTU

Karadeniz ekibinin file bekçisi Onana, Kayserispor karşısında gösterdiği performansla büyük övgü almıştı. Kayserispor maçında 7 kurtarış yapan Kamerunlu file bekçisi, kariyerinde gol yemediği maçlar arasında en fazla kurtarış yaptığı ikinci karşılaşmayı oynadı.

Büyük sürpriz! Gheorghe Hagi Süper Lig ekibinin başına geçebilirBüyük sürpriz! Gheorghe Hagi Süper Lig ekibinin başına geçebilir

o-001.jpeg

Ne yaptın sen Uğurcan Çakır! Bütün Avrupa onu konuşuyorNe yaptın sen Uğurcan Çakır! Bütün Avrupa onu konuşuyor

TRABZONSPOR ANDRE ONANA'NIN BONSERVİSİNİ ALACAK

Bordo-mavililer, sezon başında Manchester United'dan kiralanan Andre Onana'nın bonservisini almaya hazırlanıyor.

İngiliz basınından The Sun, Trabzonspor'un Andre Onana'yı bonservisiyle transfer etmek istediğini duyurdu. Haberde, Ertuğrul Doğan yönetiminin, İngiliz deviyle görüşeceği kaydedildi.

Galatasaray'da Wilfried Singo'nun serbest kalma bedeli ortaya çıktı! Tarihe geçecek: Türk futbolunda böyle bir rakam yokGalatasaray'da Wilfried Singo'nun serbest kalma bedeli ortaya çıktı! Tarihe geçecek: Türk futbolunda böyle bir rakam yok

Mehmet Demirkol'dan Sergen Yalçın'a zehir zemberek sözler!Mehmet Demirkol'dan Sergen Yalçın'a zehir zemberek sözler!

Arda Turan'ı havalara uçuracak ihtimal!Arda Turan'ı havalara uçuracak ihtimal!

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan olay Galatasaray iddiası! Sosyal medya yıkıldıİbrahim Hacıosmanoğlu'ndan olay Galatasaray iddiası! Sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri aranıyor!Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri aranıyor!

Son Haberler
Anahtar Parti: Gazi Meclis’te terör övgüsüne yer yok!
Anahtar Parti: Gazi Meclis’te terör övgüsüne yer yok!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatından çarpıcı açıklama 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanıyor!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatından çarpıcı açıklama 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanıyor!
İstanbul’da korkunç kaza! Otomobil kaldırımdaki kişiye çarptı: Ölü ve yarılar var
İstanbul’da korkunç kaza! Otomobil kaldırımdaki kişiye çarptı: Ölü ve yarılar var
Ordu'nun yarım asırlık sorunu çözülüyor!
Ordu'nun yarım asırlık sorunu çözülüyor!
Sinan Ateş’in eşi tehditler sonrası konuştu: Hesabımız mahşere kalmadı
Sinan Ateş’in eşi tehditler sonrası konuştu: Hesabımız mahşere kalmadı