İngiliz basını Türk futbolunu böyle analiz etti: Çok çarpıcı Arda Güler detayı

Türk futbolunun geldiği son durumu Avrupa’da zaman zaman gündem oluyor. Avrupa basını özellikle Milli Takım’ın son dönemdeki başararılı oyununa dikkat çekiyor. Türk futbolunun Avrupa’da gündem olmasında özellikle Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu gibi yurt dışında oynayan yıldızlar etkili oldu.

İngiliz Guardian gazetesinde Türk futbolu ile ilgili çarpıcı bir yazı yayınlandı. Yazının başında Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun son haftalardaki performansına dikkat çekilerek Arda Güler’in en iyi genç oyuncu ödülünde Lamine Yamal’ın ardından ikinci sırada yer almasına vurgu yapıldı.

Guuardian’ın analizinde A Milli Takım’ın yıldız isimlerinden çok azının Türkiye’deki akademilerde yetiştiği ve Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi yıldızların yurt dışında futbolculuk eğitimi aldığına dikkat çekildi.

ARDA GÜLER’İ ÖRNEK GÖSTERDİLER

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımların tecrübeli yabancılara yüksek sözleşmeler verdiğini belirten İngiliz gazetesi, genç Türk oyuncuların zorlu yollardan geçerek başarıya ulaşmaya çalıştıklarının altını çizdi. Bu duruma en önemli örnek olarak Arda Güler’i örnek gösteren Guardian gazetesi, bu durumun Türk futbolundaki en büyük ikilem olduğunu vurguladı.

Yazıda, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde oynayan yıldızlar örnek olarak gösterilerek, özellikle 3 büyüklerin transfer stratejisine dikkat çekildi. Yazının ilgili kısmında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye, ithalata büyük ölçüde yaslanan tek ülke olmaktan çok uzak ve modelin sonuç verebileceğini belirtmekte fayda var. Mauro Icardi'nin golleri, Galatasaray'ı geçen sezon Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı. Bu sezon, Beşiktaş'tan Ciro Immobile, Fenerbahçe'den Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in önünde gol grafiklerinde başı çekiyor. Bu profile sahip bir oyuncuyu transfer etmek uzun zamandır işlerin yolunda gitmesiydi ve Pazartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi, her iki tarafta da yaşlanan yıldızlarla doluydu.”

Öte yandan yazıda Türk takımlarının son dönemde yıldız adayı genç yabancılara da yatırım yaptığı belirtilerek Galatasaray’ın Sara transferi örnek gösterildi.

Guardian’daki yazı şu sözlerle son buldu:

“İster yurtdışında parlayan Türk milli oyuncuları, ister Süper Lig'de yıldızlaşan beklenmedik yabancı oyuncular olsun, Türk futbolunun sesini bir kez daha duyurmasını görmek büyüleyici.”