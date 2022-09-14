Erdoğan cenazeye katılırsa sorun çıkabilir. İngiliz basını yazdı

Britanya Kraliçesi II. Elizabeth'in 19 Eylül'de gerçekleşecek olan cenaze törenine Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in katılması bekleniyor.

DailyMail'in yaptığı haberde ise, "Brezilya'nın sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Türkiye'nin otoriter lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra'da bulunmasının, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dubai Hükümdarı Muhammed bin Raşid El Mektum'un da İngiltere'ye davet edilmesi halinde geniş ölçekli protestolar yaşanabilir" ifadelerine yer verdi.

CHURCHİLL'İN CENAZESİNDEN BERİ İLK DONANIMLI TÖREN

İngiltere, 96 yaşında hayata gözlerini yuman Kraliçe II. Elizabeth'in yasını tutarken, pazartesi günü düzenlenecek olan cenaze törenine dünya liderlerinin de katılımı bekleniyor.

500 dünya lideri, yabancı devlet adamları ve aralarında Biden, Macron ve Japonya İmparator Naruhito'nun da bulunduğu devlet başkanları, Britanya'nın en uzun süre tahtta oturan hükümdarının anılacağı tarihi törene katılacak. Sözkonusu tören, 1965 yılında Winston Churchill'in ölümünden bu yana, Britanya'nın ev sahipliği yaptığı ilk donanımlı devlet cenaze töreni olacak.

KATILACAK DÜNYA LİDERLERİ

Gazetenin haberinde, törene Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van Der Bellen, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe katılacağı yer aldı.