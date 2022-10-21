Galatasaray'ın Manchester City'nin yıldızını istediği ortaya çıktı

İddianın sahibi İngiliz basınından The Sun...

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gündoğan, henüz yeni kontrat için görüşmelere başlamadı.

İngiliz basını, geçtiğimiz aylarda çocukken Galatasaraylı olduğunu açıklayan 31 yaşındaki futbolcunun Türkiye’ye transfer olabileceğini yazdı.

Haberde İlkay ile Juventus ve Barcelona’nın da ilgilendiği yer aldı. İlkay Gündoğan, İngiliz ekibiyle çıktığı 267 maçta 51 gol atarken, geride kalan 6 sezonda 4 Premier Lig zaferi yaşadı.