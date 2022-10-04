Dele Alli bombası. ''Everton Dele Alli'yi istemiyor''

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'dan kiraladığı Dele Alli'yi kulübü bir daha oynatmaya mesafeli.

NTV Spor'da geçen; İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Everton, bir yıllığına Beşiktaş'a kiralanan oyuncunun takıma dönmesini istemiyor.

2022 ara transfer döneminde Tottenham'dan Everton'a bonservissiz ancak 20 maça çıkması durumunda 12 milyon Euro'luk ödeme yükümlülüğüyle transfer olan Dele Alli, yeni kulübüyle 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Everton'a maliyeti bonuslarla birlikte 40 milyon Euro'ya çıkabileceği bildirilen Nijerya asıllı İngiliz oyuncu, Evreton'da beklentilerin uzağında kaldı. Oyuncuyu Beşiktaş'a kiralayan İngiliz ekibi de Alli'nin dönmesiyle birlikte büyük mali yükümlülüğün altına girmek istemiyor.

Everton'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alli, bu sezonun başında Chelsea ve Aston Villa maçlarında sonradan oyuna girdi ve toplam sadece 38 dakika süre aldı. Gol ya da asist katkısı yapamayan Alli, geçen yıl ise 11 Premier Lig maçında Everton forması giydi.

Yeni sezon öncesi Everton'dan kiralanan Dele Alli'ye Beşiktaş kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah Beyazlılar, oyuncuya 2.2 milyon Euro maaş ödeyecek.

Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran Dele Alli, Siyah Beyazlılar'la üç maçta forma giydi; iki karşılaşmada ise sakatlığı nedeniyle görev alamadı. İngiliz futbolcu, 3-2'lik Ankaragücü galibiyetinde takımının ikinci golünü kaydetti.