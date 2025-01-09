İngiliz basınından ortalığı karıştıracak Mourinho iddiası: “Bir şans daha istiyor” dediler

Süper Lig’de Galatasaray’ın 8 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe’de teknik direktör Mourinho’nun oyunu eleştiri konusu olsa da sarı lacivertli yönetim Portekizli teknik adam ile yola devam edeceklerini ısrarla beyan ediyor.

Başkan Ali Koç son yaptığı açıklamada “Biz olalım ya da olmayalım, Jose Mourinho göreve devam etmeli” diyerek teknik direktör istikrarına dikkat çekti.

İNGİLİZ BASININDAN FLAŞ İDDİA

Ancak İngiliz basını, Mourinho konusunda dikkat çeken bir iddia ortaya attı. The Sun gazetesinin haberine göre, kulüp sahibi değişen Everton, teknik direktör olarak radarına Mourinho’yu aldı. Haberde Premier Lig ekibinin yeni sahibinin Roma’nın da sahibi olduğuna dikkat çekilirken Mourinho’nun İngiltere’de bir şans daha istediğinin altı çizildi.

MOURİNHO EVERTON’A GİDER Mİ?

İngiliz basını her ne kadar Mourinho’nun Everton’a gitmeye sıcak baktığı belirtilse de Portekizli teknik adamın açıklamaları söz konusu iddiaların tam tersini yansıtıyor. Portekizli teknik adam yaptığı açıklamada asla küme düşme mücadelesi veren bir takımda çalışmayacağının altını çizdi. Sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Everton, Premier Lig’de topladığı 17 puanla küme düşme hattının sadece 1 puan üstünde yer alıyor.

Öte yandan Portekizli teknik adamın tüm konsantrasyonunu Fenerbahçe’ye verdiği ve takımı şampiyon yapmak istediğini konusunda yorumlar yapılıyor.