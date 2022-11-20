İngiliz Başkonsolosluğu’nda terör kurbanları için anma

İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na 20 Kasım 2003 tarihinde düzenlenen bombalı saldırıda aralarında İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Roger Short’un da bulunduğu yaşamını yitiren 16 kişi, saldırının 19’uncu yıl dönümünde başkonsolosluk binası önünde düzenlenen törenle anıldı.

Bombalı saldırının gerçekleştiği saat olan 10.55’te İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ve beraberindekiler, saldırının gerçekleştirildiği yere “In Momeriam -Unutmayacağız” yazılı çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunan başkonsolos, daha sonra konsolosluğa geri döndü.

İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo sosyal medyada yaptığı açıklamada “19 yılın ardından bugün, 20 Kasım 2003’te İstanbul Başkonsolosluğumuza yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımızı anıyoruz. Onları hiçbir zaman #unutmayacağız. Ayrıca bu terör saldırısı dolayısıyla Konsolosluğumuzun dışında, sokaktan geçerken hayatını kaybeden veya yaralanan tüm masum insanları da anıyoruz. Birleşik Krallık ve Türkiye terörün her türlüsüne karşı kararlı bir şekilde mücadele eden iki müttefiktir” dedi.