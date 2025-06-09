İngiliz bilim insanlarından devrim gibi buluş! Alzheimer patlamasını sona erdirecek müthiş gelişme!..

Kendi youtube kanalında Edinburg Üniversitesi Beyin Bilimleri Keşif Merkezi’nde bu alanda yapılan çalışmaları gündeme taşıyan Zentürk, “Alzheimerda inanılmaz bir patlama var. Bunun nedenlerinin birçoğu söyleniyor; yeme içme, şu bu, genetik fonksiyonlar, çevre kirliliği, insanoğlunun yaşam süresinin uzaması… Bütün bunlar var ama şu bir gerçek; etkilenen kişi sayısı 2050 yılına kadar yani sadece 25 yılda 3 katına çıkarak 153 milyon insanın demans veya alzheimerla yaşamasına yol açacak” diye konuştu.

Yaşlanan nüfusla beraber artacak olan alzheimer hastalığına karşı tedbir alınmasının önemli olduğunu kaydeden Ardan Zentürk değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

Sonuç itibariyle bu tür hastalıklar aynı zamanda yüksek maliyetli koruma ve ayakta tutma bütçelerini de gerektiriyor. Bu açıdan baktığınız zaman İngiliz bilim adamlarının yapmış oldukları o deneyimi ben çok önemsedim sizin de bilmenizi istedim. İngiliz bilim insanları dünyada ilk kez alzheimer hastalığı ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve hastalıktan ölen hastalardan alınan bir proteinin toksik bir formuna yaşayan NHS hastalarının bu Huntington hastalığı sağlıklı beyin dokusunu maruz bırakarak bunun beyin hücreleri arasındaki bağlantı gerçek zamanlı olarak nasıl zarar verdiğini göstermeyi başardılar. Türkçesiyle anlatırsak, bu çok teknik bir anlatım; alzheimera yol açan amiloid beta adlı bir proteinin toksik bir formu var. Zehirleyici bir formu var. Bu beyin hücreleri arasında snaps diye adlandırılan ve daha ziyade iki hücre arasındaki iletişimi kurmak için mesaj iletebildikleri küçük boşlukları tahrip ediyor. O zaman beynin bir yanı tahrip olmaya başlıyor. Takdir etmek lazım İngilizler 2050 yılını görmüş ve Edinburg Üniversitesi Beyin Bilimleri Keşif Merkezi bünyesinde Demansa Karşı Yarış ve Birleşik Krallık Demans Araştırma Enstitüsü’nü kurmuşlar. Başına da Dr. Claire Durrant’ı getirmişler.

Yaygın karanlık virüs, Alzheimer’ın sessiz tetikçisi

Gönüllü beyin ameliyatı geçirmekte olan beyin kanseri hastadan canlı beyin dokuları almışlar. Bunları bir başka laboratuvara özel zenginleştirilmiş bir sıvı içinde götürmüşler. Orada plakalar haline getirmişler. Onları sağlıklı beyin hücreleri üzerinde ilk defa uygulamışlar ve görmüşler ki; gerçekten beyin kendini savunamıyor. O sıvıya karşı, zehirli proteine karşı beyin kendini savunamıyor, kopmaya başlıyor. Şimdi buradan nereya varacağız dersiniz; şuraya varacak: İşte bilim insanları bu deneyden yola çıkarak ilk evresini tespit ettikleri Alzheimer hastalarının beyinlerindeki proteinlere nasıl müdahale edeceklerinin çalışmalarını yürütüyorlar. Bir süre sonra diyecekler ki, göreceksiniz; Şu aşamadaki alzheimerı durdurduk, şu aşamadaki alzheimerı geriye aldık, şu aşamadaki alzheimera daha henüz yapabilecek bir şeyimiz yok. Bunu diyecekler bu kadar net. Ama şunu görün ve bilin; çevrenizdeki yaşlılara da bakın yine de alarm durumunda olun. Çünkü gerçekten 21. yüzyılın bu aşamasında kalp hastalıklarının tedavileri, kanserle yürütülen mücadelelerde güzel sonuçlar alınıyor ama nörolojik hastalıklar diye adlandırdığımız Alzheimer ve Demans da başta olmak üzere o alan daha henüz insan bilgi ve birikiminin çok uzağında sorunlar üretiyor.