İngiliz boksör taksi şoförüne dehşeti yaşatmıştı: O görüntüler ortaya çıktı

Boksör olduğu öğrenilen saldırgan tutuklanırken, ağır yaralanan Biçer'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Saldırı anları araç kamerasına yansıdı.

İstanbul Eyüpsultan'da bir taksi şoförü, aracına aldığı yabancı uyruklu yolcu tarafından saldırıya uğradı. Ağır yaralanan şoför hastaneye kaldırılırken, saldırgan yolcu tutuklandı.

HAVALİMANINDAN ALDIĞI YOLCU TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Olay, 25 Nisan Perşembe günü saat 02.00 sıralarında Göktürk Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, taksi şoförü Kadir Biçer (56), İstanbul Havalimanı'ndan aldığı İngiliz vatandaşı R.K.'yı Beyoğlu'na götürmek üzere yola çıktı. Bir süre sonra, Biçer'in aracının arkasından gelen başka bir taksi şoförü, meslektaşını göremeyince geri döndü. Geri döndüğünde Kadir Biçer'i yerde darbedilmiş ve baygın halde buldu.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR, SALDIRGAN TUTUKLANDI

Arkadaşının yardımıyla hemen hastaneye kaldırılan Kadir Biçer'in durumunun ağır olduğu anlaşıldı ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Biçer'in, ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı İngiliz yolcu R.K. tarafından darbedildiğini tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli R.K. yakalanarak gözaltına alındı. İngiltere vatandaşı R.K.'nin polisteki ifadesinde boksör olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Öte yandan, taksi şoförü Kadir Biçer'e yönelik saldırı anlarının araç içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, arka koltukta oturan İngiliz yolcu R.K.'nin taksi şoförü Biçer'e saldırdığı anlar yer alıyor. R.K.'nin araçtan indikten sonra da Biçer'e saldırmaya devam ettiği görülüyor.