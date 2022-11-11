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İngiliz Büyükelçiliği güvenlik görevlisi Rusya için casusluk yaptığını itiraf etti

İngiliz Büyükelçiliği güvenlik görevlisi David Smith, Almanya’nın başkenti Berlin’deki İngiliz Büyükelçiliği’nde çalışırken Rusya için casusluk yaptığını itiraf etti.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 22:40
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İngiliz Büyükelçiliği güvenlik görevlisi Rusya için casusluk yaptığını itiraf etti

İngiliz Büyükelçiliği güvenlik görevlisi Rusya için casusluk yaptığını itiraf etti
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Almanya’nın başkenti Berlin’deki İngiliz Büyükelçiliğinde güvenlik görevlisi olarak görev aldığı dönemde Rusya için casusluk yaptığı iddia edilen İngiliz Büyükelçiliği güvenlik görevlisi David Smith, Rusya için casusluk yaptığını itiraf etti. Hakkındaki casusluk suçlamaları nedeniyle Ağustos 2021’de Almanya’da tutuklanan Smith, İngiltere’ye ve 8 yıldır çalıştığı büyükelçiliğe zarar vermekle suçlanmasının ardından kendine yöneltilen suçlamaları kabul etti. 4 Kasım’daki bir mahkemede, 1911 ve 1920 tarihli Resmi Sırlar Yasası uyarınca hakkındaki 9 suçlamadan 8’ini kabul ettiği belirtilen Smith’in, iddia makamının kalan suçlamayı takip etmemeye karar vermesi üzerine mahkemedeki bildirim kısıtlamaları bugün kaldırıldı. Bugün kamuoyuyla paylaşılan mahkeme detaylarına göre, 58 yaşındaki Smith’in daha sonraki bir tarihte hüküm giyeceği ve en fazla 14 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Mahkeme belgelerine göre Smith, büyükelçiliğin çeşitli üyelerinin faaliyetleri, kimlikleri, adresleri ve telefon numaraları hakkında ayrıntılar da dahil olmak üzere Rus askeri ataşesine sır verdi. Yapılan açıklamalarda, "bilgilerin Rus devletine faydalı olmasının amaçlandığı" söylendi. Kendisine yöneltilen suçlamalara göre Smith’in, 31 Ekim ve 1 Aralık 2020 tarihleri arasında Berlin’deki Rusya Büyükelçiliği’ndeki Rus askeri ataşesi General Binbaşı Sergey Chukhurov ile görüştüğü belirtildi.
Polis belgelerine göre ayrıca Smith’in Almanya’daki adresinde kaynağı açıklanamayan 800 euro nakit para ve Ruslara iletilmek üzere hazırlanmış "gizli" olarak işaretlenmiş e-postalar ve belgeler bulduğu da iddia edildi.

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