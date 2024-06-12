İngiliz cazının öncüsü John Surman İstanbul'da sahne aldı

John Surman Quartet, "Words Unspoken" adını taşıyan yeni albümünden seçtikleri parçaları seslendirdi. Saksafon, klarnet ve synthesizer çalan Surman'a vibrafonda Rob Waring, gitarda Rob Luft ve davulda Thomas Stronen eşlik etti.

Konser sonrasında sahneye gelen Surman, izleyicilere teşekkür ederek onları selamladı.

Kariyerinin ilk on yılında serbest ve modal caz alanında önemli eserler üreten Surman, 1960'ların ortalarında Mike Westbrook Band'de bariton saksafon çalarak tanındı.

Şubat ayında 80. yaş gününü kutlamak için "Words Unspoken" adını taşıyan on bestelik bir albüm piyasaya süren müzisyen, son albümünde kapsamlı ve derin müzikal anlayışını yansıttı.