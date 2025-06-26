İngiliz çiftler akın ediyor! Tatil, düğün ve ömür boyu hatıralar...

İngiltere'de anaokulu işleten Paintten ve ticaret ile ilgilenen James Brooks çifti, Marmaris'te düzenlenen düğünle bu tercihi yapan yüzlerce çifte katıldı. Organizasyonun içine dahil ettikleri deniz helikopteri ile gelin İçmeler Mahallesi'ndeki otelinden alınıp, Aktaş mevkiindeki düğün alanına getirildi. Ardından tekne turu eşliğinde Marmaris'in eşsiz kıyılarını gezerek damadın yanına ulaştı. Çift, hem tatil hem düğün hem de unutulmaz hatıralar için Marmaris'i seçtiklerini söyleyip tüm dünyaya tavsiye ettiklerini iletti.

Gelin Paintten Brooks, "Uzun süredir ailemle birlikte Marmaris'e geliyorum. Burası ikinci evim gibi oldu. İnsanlar çok arkadaş canlısı. Düğünümüz hem eğlenceli hem aksiyon dolu geçti. İngiltere'den ya da dünyanın başka bir yerinden evlenmek isteyen herkese Marmaris'i tavsiye ediyorum" dedi. Çift, Marmaris'in özellikle çocuklu aileler için de ideal bir destinasyon olduğunu vurguladı.

Damat James Brooks ise "Burada harika deneyimler yaşadık, gerçekten insanları, manzarası ve eğlencesi ile çok güzel bir yer, herkes buraya gönül rahatlığı ile gelebilir" şeklinde konuştu.

İNGİLİZLER SADECE DÜĞÜN İÇİN DEĞİL, HATIRALAR İÇİN GELİYOR

Gelinin İngiltere'den gelen bir yakını ise Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve gördükleri karşısında çok etkilendiğini dile getirerek "Bu düğün sayesinde Türkiye'ye geldim. Gördüğüm kadarıyla harika bir yer. İnsanlar çok nazik, doğa muhteşem. Düğün sonrası Marmaris'i gezmeyi düşünüyorum" dedi.

BİR SEZONDA 60'A YAKIN YABANCI DÜĞÜN

15 yıldan fazladır Marmaris'te düğün organizatörlüğü yapan Döne Yörük, bir sezonda yaklaşık 60 yabancı düğün yaptıklarını belirterek, "Büyük bölümü İngiltere'den geliyor. Zaman zaman Jamaika'dan, Nijerya'dan gelenler de oluyor" dedi. Yörük, yabancı çiftlerin Türkiye'yi tercih nedenlerini "İngilizler Marmaris'i çok seviyor, doğası, havası, denizi zaten apayrı. Ayrıca burada evlilik belgeleri Türkiye ile İngiltere arasında yapılan anlaşma sayesinde karşılıklı olarak geçerli. Önceden İzmir'e gidilmesi gerekiyordu, şimdi Marmaris'te birkaç saat içinde evraklar hazırlanıp başvuru yapılabiliyor. Üstelik maliyetler İngiltere'nin dörtte biri kadar" şeklinde anlattı.

"MARMARİS BİRKAÇ VİDEODAN İBARET DEĞİL"

Yörük, son zamanlarda sosyal medyada çıkan bazı olumsuz içeriklerin gerçeği yansıtmadığını belirterek "Bir sezonda İngiltere'den en az 150 kişiyle görüşüyoruz, hiçbiri Marmaris hakkında olumsuz bir yorum yapmadı. Bazı videoların etkisiyle olumsuz algılar oluşsa da, burası sadece birkaç mekândan ibaret değil. Çok sayıda kaliteli ve elit mekânımız var. İnsanlar geri geliyor çünkü gerçekten memnun kalıyorlar" dedi.

"GELENLER YÜZLERİNDE TEBESSÜMLE AYRILIYOR"

Marmaris'te düğün etkinliklerinde görev alan DJ Mehmet Koçer ise "Marmaris'in doğası, denizi, güneşi ve müziği bir araya geldiğinde ortaya unutulmaz anlar çıkıyor. Misafirlerin ilk tepkisi hep aynı; büyük bir gülümseme. Olumsuz haberler bizi üzüyor ama gerçek şu ki Marmaris hala o sıcak ve samimi yer olmaya devam ediyor" dedi.