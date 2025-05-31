İngiliz devi 53 milyon euro ödemişti: Beşiktaş’a Alman panzerine kanca attı

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Alman forvet Timo Wener’i gündemine aldı.

Hücumun farklı bölgelerinde kullanabileceği bir oyuncu isteyen Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solksjaer, yönetime talebini bildirdi. Arayışlara başlayan Beşiktaş menajerler aracılığıyla Tottenham ile kiralık sözleşmesi sona eren Alman forvet Timo Wener önerildi.

Beşiktaş, Werner’in şartlarını araştırmaya başladı. Esas mevkii forvet olmasına karşın son yıllarda sol kanatta tercih edilen Werner’e teknik heyetin onay vermesi halinde transfer teklifinin yapılması planlanıyor. Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan Werner’in 4 milyon euro bedelle transferinin noktalanabileceği kaydediliyor.

CHELSEA 53 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Bonservisinin bulundu Leipzig ile 2016-20 arasında büyük bir çıkış yapan Alman oyuncu 2020 yazında 53 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz devi Chelsea’ye transfer olmuştu. Burada beklentileri karşılayamayan 29 yaşındaki golcü 2022 yazında 20 milyon euro karşılığında Leipzig’e geri döndü. Son 1,5 sezonunu Tottenham’da kiralık olarak geçiren Werner kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Leipzig’e dönecek. Alman ekibiyle 1 yıl sözleşmesi kalan Werner’in uygun bir bonservis bedeliyle ayrılması bekleniyor.

Bu sezon 27 maçta 1 gol ve 3 asist kaydeden Werner, Bundesliga’da 2016-2020 sezonları arasında sırasıyla 21 gol 7 asist, 13 gol 6 asist, 16 gol 9 asist ve 28 gol 8 asistlik performanslar göstererek sükse yapmıştı.

Daha önce Alman forvet Gomez’i kariyeri düşüşteyken takıma katan ve büyük katkı alan Beşiktaş, Werner’de de aynı hikayeyi yazmayı umuyor.