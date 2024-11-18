İngiliz devi Osimhen için teklif verdi. İşte Napoli’nin yanıtı

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Osimhen Avrupa’nın dev kulüplerinin transfer listesinde olmaya devam ediyor. Napoli’den kiralanan ve serbest kalma bedeli 75 milyon euro olan golcü oyuncu için resmi teklifin geldiği öğrenildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Osimhen için Manchester United resmi teklifini sundu. İngiliz devi, takasta sezon başında transfer ettiği Zirkzee’yi kullanarak 30 milyon euro nakit para teklif etti.

Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen'in adı transferle ilgili gündemden düşmüyor.

İtalyan basını, geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini gündeme taşımıştı.

Napoli'nin Osimhen için serbest kalma bedeli olan 75 milyon euro'yu istediği ancak Manchester United'dan gelen teklifin ardından transfer konusunda pazarlığa açık olduğu öne sürüldü.

Öte yandan Manchester United'ın teklifine rağmen Osimhen'in Napoli'deki 11 milyon euroluk yıllık ücretinin İngiliz ekibinde sorun olabileceği vurgulandı.