İngiliz devi Osimhen’den vazgeçmiyor: Transferin önünde tek engel var

Sezon başında Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Victor Osimhen için şimdiden ortaya transfer iddiaları atılıyor. Galatasaray da oyuncunun bonservisini almak için çalışmalara devam ederken Nijeryalı oyuncunun adı PSG, Manchester United, Chelsea, Juventus gibi dev takımlarla anılmıştı.

İngiliz basınından TEAMtalk'un haberine göre Manchester United, Osimhen'i yaz aylarında takımına katmak için oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Ancak oyuncun transferi için United'ı bekleyen sorunlar var.

Osimhen'in Şampiyonlar Ligi hedefleri ve ücret talepleri anlaşmanın tamamlanmasını zorlaştırıyor. Maaş bütçesini düşürmek için çalışmalara devam eden Manchester United, sadece belirli oyunculara yüksek maaşlar ödemeyi planlıyor.

Bu sezon Galatasaray ile 24 maça çıkan Osimhen 19 gol attı 5 asist yaptı.