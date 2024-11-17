İngiliz devi Osimhen’i Ocak ayında takımda istiyor. Transfer planı belli oldu

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İngiliz devi Osimhen’i Ocak ayında takımda istiyor. Transfer planı belli oldu

Galatasaray’ın golcüsü Osimhen için ciddi bir teklifin geleceği öğrenildi. İngiliz devi, golcü oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katmak isterken transfer planı belli oldu.

Galatasaray’ın Napoli’den kiraladığı Osimhen için İngiliz ve Arap kulüplerinin devreye girmek istediği biliniyor. Nijeryalı golcüyü sezon başında transfer etmek isteyen dev kulüpler bonservis ve maaş konusunda anlaşma sağlayamayınca devreye giren Galatasaray Osimhen’i sürpriz bir şekilde kadrosuna katmıştı. Serbest kalma bedeli 75 milyon euroya düşürülen Nijeryalı golcü çıkan söylentilere rağmen sezon sonuna kadar sarı kırmızılı formayı giymeye devam edeceğini söylemişti

İNGİLİZ DEVİ OCAK AYINDA KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

Ancak gelen son haberler İngiliz devi Manchester United’ın ocak ayında Osimhen’i kadrosunda görmek istediğini gözler önüne serdi. Portekizli teknik adam Ruben Amorim’in gelişi sonrası ara transferde atağa kalkmak isteyen Manchester United, transfer gündemi Osimhen’i aldı.

TRANSFER PLANI BELLİ OLDU

İtalyan basınından Gerardo Fasano imzalı haberde, Manchester United'ın Osimhen için düşüncesinin Joshua Zirkzee ve para olduğu öne sürüldü.

Napoli'nin teknik direktörü Antonio Conte'nin, böyle bir teklif gelmesi durumunda Zirkzee'nin ismine sıcak bakabileceği vurgulandı.

GYOKERES SEZON SONUNA KADAR TAKIMDA KALACAK

İngiliz ekibinin, Amorim'in Sporting Lizbon'dan eski öğrencisi Viktor Gyökeres ile ilgilendiği ancak Portekiz ekibinin golcü futbolcusunu ocak ayında satmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Gyökeres de milli takımda yaptığı açıklamada sezonu Portekiz ekibinde tamamlayacağını söyledi.

Bu gelişmenin ardından Manchester United'ın bonservisi Napoli'de olan ve Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'i gündemine aldığı kaydedildi.

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