İngiliz devi Yusuf Akçiçek için İstanbul’a geldi

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İngiliz devi Yusuf Akçiçek için İstanbul’a geldi

Fenerbahçe’nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek dünya devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. İngiliz devinin Yusuf’u Fenerbahçe-Rangers maçında izlemek için İstanbul’a geldiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin bu sezon en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Yusuf Akçiçek için bu kez Manchester United'dan bir hamle geldi.

İngiliz devi, 19 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe aldı. Manchester United, Yusuf Akçiçek'i canlı olarak izlemek için Fenerbahçe'nin Rangers ile oynayacağı maça temsilci gönderdi. İngiliz ekibinin yetkilileri, Fenerbahçe - Rangers maçında genç stoperi izleyecek.

Yusuf Akçiçek'i daha önce de Anderlecht maçında Bayern Münih yetkilileri tribünden takip etmişti.

Fenerbahçe'de bu sezon 13 maçta süre bulan Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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