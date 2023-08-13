İngiliz devi Zaniolo'nun peşinde. Yapılan teklif belli oldu

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük bir rol oynayan Galatasaray'ın İtalyan yıldıız Nicolo Zaniolo için Premier Lig ekibi, transferde sona doğru geliyor.

İngiliz devi Zaniolo'nun peşinde. Yapılan teklif belli oldu

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun, İngiltere Premier Lig takımı Aston Villa'ya transferiyle ilgili İtalyan Gazeteci Alfredo Pedulla son gelişmeyi aktardı.

UNAİ EMERY ISRARLA İSTİYOR
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Premier Lig ekibi Zaniolo'yu kadrosuna katmak için temaslarını sıklaştırdı. Aston Villa, teknik direktör Unai Emery'nin ısrarla kadrosunda görmek istediği İtalyan yıldızın transferini yarına kadar resmiyete dökmeyi hedefliyor.

YAPILAN TEKLİF BELLİ OLDU
Haber detayında, Premier Lig kulübünün Zaniolo için Galatasaray'a 20 milyon euro satın alma opsiyonu ve 7 milyon Euro bonus da içeren 3 milyon Euro'luk bir kiralama teklifinde bulunduğu ileri sürüldü. İddialara göre sarı kırmızılılar da bu teklifi kabul etti ve son pürüzlerin giderilmesi için görüşmeler sürüyor.

5 YILLIK İMZA ATACAK
İtalyan futbolcunun Galatasaray'daki gibi 3 milyon Euro yıllık ücret alacağı ve satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Aston Villa ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük bir rol oynayan Zaniolo, 28 maçta 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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