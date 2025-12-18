İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta etkileyici bir performansa imza atan Kenan Yıldız, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi.

MANCHESTER UNITED DEVREDE

İngiliz gazeteci Ben Jacobs’un haberine göre Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Kenan Yıldız transferi için somut adımlar atmaya başladı. İngiliz kulübünün, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

100 MİLYON EURO DETAYI

Haberde, Manchester United’ın Kenan Yıldız için 100 milyon Euro’luk bir bütçeyi gözden çıkardığı ifade edildi. Transferin kısa süre içinde sonuçlanması adına temasların hız kazandığı aktarıldı.

Bu sezon Juventus formasıyla 21 maçta forma giyen milli futbolcu takımına 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.