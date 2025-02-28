İngiliz devinin Osimhen için yapacağı teklif ortaya çıktı

Manchester United’ın, bonservisi Napoli’de bulunan ve bu sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen’e ilgisi devam ediyor.

İtalyan Calciomercato’da yer alan habere göre, İngiliz ekibi yıldız futbolcu için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor yapıyor. ManU’nun, Osimhen için Napoli’ye 40 milyon euro bonservisin yanında Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund’u önereceği yazıldı.

Nijeryalı futbolcu için paranın yanında daha önce de Joshua Zirkzee’nin ismi gündeme gelmişti.

Victor Osimhen’i, birçok kulüp gibi Galatasaray da gelecek sezon bonservisiyle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Napoli Sportif Direktörü Manna, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Osimhen’in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu doğru. Geç bir transferden kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede çözüm bulmak için çalışıyoruz” demişti.

Galatasaray’da bu sezon 26 maçta oynayan Osimhen, 20 gol attı ve 5 asist yaptı.