İngiliz devinin yeni teknik direktörü belli oldu

Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, Londra ekibine 3 yıllık imza attı.

Deneyimli teknik adamın yeni sezonun kadrosu için yönetimle de istişarelere başladığı belirtildi.

İngiliz basınının kaynaklarına göre; Pochettino'nun ilk hedefi Napoli ile şampiyonluğa ulaşan ve yıldızını parlatan Victor Osimhen olacak.

Victor Osimhen'in Arjantinli teknik direktörün takımında önemli bir parça olacağı yazıldı.

Mauricio Pochettino son olarak PSG'yi çalıştırmış, 5 Temmuz 2022 tarihinde Fransız devinden ayrılmıştı.