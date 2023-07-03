İngiliz devinin yeni teknik direktörü belli oldu

Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, Londra ekibine 3 yıllık imza attı.
Deneyimli teknik adamın yeni sezonun kadrosu için yönetimle de istişarelere başladığı belirtildi.
İngiliz basınının kaynaklarına göre; Pochettino'nun ilk hedefi Napoli ile şampiyonluğa ulaşan ve yıldızını parlatan Victor Osimhen olacak.
Victor Osimhen'in Arjantinli teknik direktörün takımında önemli bir parça olacağı yazıldı.
Mauricio Pochettino son olarak PSG'yi çalıştırmış, 5 Temmuz 2022 tarihinde Fransız devinden ayrılmıştı.