İngiliz devinin yıldızının 18 ay sahalardan uzak kalmasının gerçek nedeni ortaya çıktı

Avrupa’nın dev kulüpleri özellikle Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ndeki sistem değişikliği nedeniyle daha fazla maç oynamak zorunda kaldığı için sakatlıklarda ciddi artış yaşanıyor. Son dönemde bağ kopması gibi ciddi sakatlıklarda yaşanan artış dikkat çekerken yıldız oyuncuların bazıları sezonu kapatmak zorunda kaldı.

Avrupa’daki sakatlık krizi ile birlikte yıllardır büyük krizlerle boğuşan Manchester United’ın başka bir sorununu gözler önüne serdi. İngiliz ekibinde 18 ay boyunca sahalardan uzak kalan savunma oyuncusu Malacia’nın sahalara geç dönmesinin gerçek nedeni ortalığı ayağa kaldırdı.

25 yaşındaki oyuncu, rehabilitasyon çalışması için kulüpte kimseyi bulamadığını belirterek bunun için İspanya ve Hollanda’ya gitmek zorunda kaldığını söyledi. Malacia, o dönemde sürekli kendisiyle çalışacak kimseyi bulamadığı için İngiltere’den ayrılmak zorunda kaldığını vurguladı.

Malacia'nın 2022-23 sezonunun sonlarına doğru sol menisküsünde yırtık meydana geldi ve yaz aylarında ameliyat olmasına karar verildi.

Ancak birkaç hafta sonra savunma oyuncusunun etkilenen dizinin çevresinde iltihaplanma oluştu ve menisküs çevresinde bulunan küçük kıkırdak parçalarını temizlemek için bir ameliyat daha geçirmek zorunda kaldı.

Malacia, bir çok aksiliğin ardından eylül ayında yeniden takımla çalışmalara başladı. 18 aylık sakatlığının ardından sahalara dönen savunmacı, Manchester United’ın U21 takımı ile sahaya çıkarak 45 dakika oynadı.

Malacia, Temmuz 2022'de Feyenoord'dan 12,9 milyon sterlinlik dört yıllık bir sözleşmeyle transfer edildi ve ek ödemelerle 1,2 milyon sterlinlik daha fazla kontrat alma potansiyeli bulunuyor.