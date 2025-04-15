İngiliz devleri Süper Lig’den kimi izlemeye geldi? Kafaları karıştıran 2 açıklama

Süper Lig’de Eyüpspor’un Adana Demirspor’u 6-0 mağlup ettiği maç sonrası ortaya çıkan bir ayrıntı bir anda gündeme bomba gibi düştü. Premier Lig’in dev kulüpleri Liverpool ve Newcastle United’ın gözlemcilerinin karşılaşmayı izlediği öğrenildi. Ancak gözlemcilerin hangi oyuncuyu izlediği yönünde 2 farklı açıklama geldi.

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Liverpool ve Newcastle United’ın kaleci Berke Özer’i izlemek için geldiğini söyledi.

Kulaksız, "Devre arası Ahmed Kutucu'yu Galatasaray'a verdik, şimdi Berke Özer potansiyel satabileceğimiz bir oyuncu. Evet, Berke'ye bir ilgi var. Bugün sadece Newcastle değil, Liverpool'un scout ekibi de buradaydı. Elimize gelen bir talep yok. O kulüplerden bize yazı geliyor, biz onların biletlerini yüklüyoruz. Geliyorlar, izliyorlar. Daha sonra resmi bir teklif gelirse en doğru bilgiyi birinci ağızdan sizlere de veririz” şeklinde konuştu.

BİR AÇIKLAMA DA MURAT SANCAK’TAN GELDİ

Öte yandan Adana Demirspor’un sahibi Murat Sancak’ın maç sonrası yaptığı açıklamaya göre ise İngiliz devleri Adana temsilcisinin 16 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer için geldi.

Sancak, yaptığı açıklamada "Berke'yi değil, Adana Demirspor kalecisi Deniz'i izlemeye gelmişlerdi. İstihbaratınız yanlış" ifadelerini kullandı.