İngiliz devleri Vlahovic'in peşinde

Bu sezon takımla beraber bir düşüş performans sergileyen Vlahovic'in peşinde Premier Lig ekipleri düştü.

İngiliz devleri Vlahovic'in peşinde

Geçen sezonun devre arasında Fiorentina'dan Juventus'a 81 milyon euroya transfer olan Dusan Vlahovic, bu sezon takımın da düşüşüyle bekleneni veremedi. Takımda mutsuz gözüken Sırp oyuncunun yeni adresi İngiltere olabilir.

NEWCASTLE HAREKETE GEÇTİ
Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre; Vlahovic’i izleyen Juventus, resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Premier Lig’de harika bir sezon geçiren ve İngiliz futbolunu gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazanan Newcastle United, kendi jenerasyonunun en iyi golcülerinden biri olarak kabul edilen Dusan Vlahovic’in transferi için harekete geçti.

AVRUPA DEVLERİ DE PEŞİNDE
Haberin detayında Newcastle’in yanı sıra Chelsea, Manchester United ve Bayern Münih’in de transfer listesinde yer alan Vlahovic için Chelsea’nin 70 milyon sterlin teklif ettiği öne sürülürken, Newcastle’ın teklifi de merakla bekleniyor. Bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan golcü oyuncu, bu karşılaşmalara 15 gol ve bir asist sığdırmıştı.

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