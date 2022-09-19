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Dünyanın ilk küresel fosil yakıt veri tabanı yayınlandı

Dünyada ilk kez fosil yakıt üretimi, rezervi ve emisyonu küresel veri tabanı açıklandı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 14:31
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İngiliz düşünce kuruluşu Karbon Takipçisi ve ABD'li olan sivil toplum kuruluşu Küresel Enerji Takipçisi Dünyanın ilk fosil yakıt üretimi rezervi ve emisyonu küresel veri tabanı yayımlandı

Dünyanın ilk küresel fosil yakıt veri tabanı yayınlandı
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Merkezi İngiltere'de bulunan düşünce kuruluşu Karbon Takipçisi ve merkezi ABD'de olan sivil toplum kuruluşu Küresel Enerji Takipçisi (GEM) "Fosil Yakıtlar Küresel Kaydı"nı yayımladı.

"Fosil Yakıtlar Küresel Kaydı"nda, 89 ülkedeki en az 50 bin petrol, gaz ve kömür sahasına dair veriler yer aldı.

Yayımlanan bu kayıtta, söz konusu 89 ülkenin küresel fosil yakıt üretimi, rezervi ve emisyonunun yüzde 75'ini kapsadığı ifade edildi.

Kamuya açık olan bu verilere göre, ABD ve Rusya'nın dünyanın kalan "karbon bütçesini" tüketmeye yetecek kadar yer altında el değmemiş fosil yakıtı olduğu tespit edildi.

Karbon Takipçisinin kurucusu Mark Campanale, "şimdiye kadarki ilk tamamen şeffaf" fosil yakıt üretimi, rezervi ve emisyonuna dair veri tabanına göre, küresel toplum olarak ihtiyaç duyulandan daha fazla karbona sahip olunduğunu söyledi.

Bu veri tabanı sayesinde, ABD'nin New York kentinde yarın başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna ve Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde kasımda düzenlenecek BM İklim Değişikliği Konferansı'na (COP27) katılacak liderlerin karbon emisyonlarının azaltılması için daha güçlü politikalar benimseyebileceği düşünülüyor.

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