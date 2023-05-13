İngiliz efsane Campbell'dan Dele Alli sözleri: Hiç mantıklı değil

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Dele Alli, beklenen performansı ortaya koyamadı.

Geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat olan Alli, sezonu kapattı ve İngiltere'ye geri döndü.

Konu ile ilgili eski İngiliz efsane futbolcu Kevin Campbell, Beşiktaş'ın yeni sezonda da Dele Alli ile sözleşme imzalayabileceği ihtimali ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Skorer'in geçtiği habere göre Campbell, "Böyle bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Neler döndüğünü bilmiyorum ama bu bana hiç mantıklı gelmiyor. Şu anda sizin için (Beşiktaş) yeterince iyi değil ve onu geri gönderiyorsunuz ama yazın Dele Alli ile bedava sözleşme mi imzalayacaksınız? Bu hiç mantıklı değil" ifadelerini kullandı.

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz haftalarda, "Dele Alli için Ceyhun Kazancı ile görüştüm. 'Eğer bedelsiz gelecekse 1 yıl daha şansımızı deneyebiliriz' dedim." şeklinde konuşmuştu.