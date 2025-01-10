İngiliz ekibi Barış Alper’e kafayı taktı. Yeni teklif verecekler

Kaynak: Sabah
İngiliz ekibi Barış Alper’e kafayı taktı. Yeni teklif verecekler

Galatasaray’ın yıldız oyuncularından Barış Alper’e İngiltere’den ciddi teklif geldi. Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest milli oyuncu için 25 milyon euroyu gözden çıkarsa da sarı kırmızılılar bu teklifi elinin tersiyle itti.

Galatasaray yönetimi, Barış Alper’i kesinlikle sezon sonuna kadar takımda tutmak isterken gelecek teklifleri bu dönemde değerlendireceklerinin altını çizdi. Öte yandan yönetim Barış Alper’i takımda tutmak için maaşına ciddi oranda zam yapmaya hazırlanıyor.

Sabah’ta yer alan habere göre Galatasaray yönetiminin kararına rağmen İngiliz ekibi Barış Alper’den vazgeçmedi. Nottingham Forest, Barış Alper’i devre arasında transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz'a sezon başında birçok kulüp ilgi göstermişti.

Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un planlarında önemli yere sahip futbolcuyu ara transfer döneminde satmayı düşünmüyor. Nottingham Forest'a yaz dönemini işaret eden Galatasaray, sezon sonunda İngiliz ekibiyle masaya oturmayı planlıyor.

Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray'da çıktığı 26 maçta 9 gol atarak 1 asist yaptı.

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