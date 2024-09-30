İngiliz ekonomisi 2024'ün ikinci çeyreğinde %0,5 büyüdü

İngiltere ekonomisi, 2024 yılının ikinci çeyreğinde %0,5 oranında büyüdü. Bu oran, daha önceki tahminlerin (%0,6) hafif altında kaldı ve yılın ilk çeyreğinde kaydedilen %0,7'lik büyümenin de gerisinde. Özellikle hükümet harcamaları ve ihracatlar, önceki beklentilerin altında gerçekleşirken, yatırımlar tahminlerin üzerine çıktı.

Hükümet tüketiminde, başlangıçta beklenenden daha düşük bir büyüme gözlemlendi. İlk tahminlere göre %1,4 oranında artması beklenen devlet harcamaları, nihai verilerde %1,1 seviyesine revize edildi. Bu düşüşün başlıca nedeni, kamu yönetimi ve savunma harcamalarındaki artışın, sağlık harcamalarındaki düşüşü dengelemesi oldu. Özellikle kamu yönetimi ve savunma alanındaki harcamalar, hükümet tüketiminde beklenen büyümeyi sağlamada önemli bir rol oynarken, sağlık sektöründe kaydedilen düşüş, genel büyümeyi aşağıya çekti.

Dış ticaret tarafına baktığımızda, ihracatın önceki tahminlere göre daha kötü bir performans sergilediği görülüyor. İhracat, başlangıçta %0,8 oranında artış göstereceği öngörülürken, son verilere göre %0,3 oranında bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün temel nedeni, mal ihracatındaki %2,8 oranındaki azalma olarak öne çıkıyor. İhracattaki bu zayıflığın arkasında küresel ticaret dinamikleri ve Birleşik Krallık'ın ticaret partnerlerindeki talep azalması yatıyor olabilir. Buna karşılık, ithalat tarafında da daha düşük bir artış kaydedildi. İlk tahminlerde %7,7 olarak açıklanan ithalat artışı, revizyon sonrası %6,3 olarak belirlendi. Ancak bu düşüşe rağmen ithalattaki artış, ekonomiye olan dış talebin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.

Ev halkı tüketimi ise %0,2 oranında artış göstererek, önceki tahminlere paralel bir performans sergiledi. Bu büyüme, özellikle ulaşım, konut ve çeşitli hizmetler gibi temel harcama kalemlerinden kaynaklandı. Ev halkı tüketimi, ekonomide istikrar sağlayan en önemli faktörlerden biri olmayı sürdürüyor. Zira bu alandaki harcamaların genel ekonomik performans üzerinde önemli bir etkisi bulunuyor.

Yatırımlar ise ekonomideki olumlu performansın başlıca unsuru olarak öne çıkıyor. Gayrisafi sabit sermaye oluşumu, ilk tahminlerde %0,4 oranında artacağı öngörülürken, son verilerde %0,6 oranına yükseltildi. İşletme yatırımları ise beklentileri aşarak %1,4 oranında arttı. İlk tahminlerde %0,1 oranında bir düşüş beklenen işletme yatırımları, nihai verilerde önemli bir artış sergiledi. İşletme yatırımlarındaki bu artış, şirketlerin geleceğe yönelik güvenlerinin arttığını ve sermaye harcamalarına yöneldiklerini gösteriyor. Bu artışın ardında ise güncellenen anket verileri ve mevsimsel düzeltme modelindeki değişiklikler bulunuyor. Özellikle sermaye yatırımlarındaki bu yükseliş, ekonominin geleceği için önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Birleşik Krallık ekonomisinin ikinci çeyrekteki büyümesi, ilk tahminlere göre bir miktar zayıf kalsa da, özellikle yatırımlardaki güçlü performans dikkat çekiyor. Hükümet harcamalarındaki düşüş ve ihracattaki zayıflık, büyümeyi sınırlayan unsurlar olsa da, yatırımlardaki artış ekonominin ileriye dönük sağlam adımlar attığını gösteriyor. İthalattaki artış ise iç talebin güçlü kaldığını ve ekonominin dışa bağımlılığının devam ettiğini ortaya koyuyor. Birleşik Krallık ekonomisinin bu dönemde sergilediği performans, global ve yerel dinamiklerin dengeli bir şekilde etki ettiğini gösterirken, gelecekteki büyüme beklentileri de yatırımcılar ve politikacılar tarafından yakından izlenmeye devam edecek.