İngiliz fotomodel gönlünü Türk iş insanına kaptırdı



İngiltere'de yaşayan ve üniversitede hukuk eğitimini sürdüren 22 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz fotomodel Klaudia Tafa, kısa bir süre önce hizmete giren Uliv Residence Otel'in tanıtım çekimleri için geldiği Ayvalık'a hayran kaldı. İngiliz fotomodel, gönlünü ise tesisin sahibine kaptırdı.



Ülkesinde ve bir süre yaşadığı Yunanistan'da Türk dizilerini büyük bir tutkuyla izlediğini anlatan Tafa, Hande Erçel ile Burak Özçivit'in sıkı bir hayranı olduğunu söyledi. Türkleri çok sevdiğini ve Türkçeye bu yüzden büyük merak duyarak öğrenmeye çalıştığını aktaran Klaudia Tafa, "Türkiye'ye daha önce gelmiştim. İstanbul ve Ayvalık'ta tatil yapmıştım. Çok güzel bir ülke. Burada insanlar çok sıcak ve samimiler. Türk insanını çok sevdim. Hatta özel hayatımda da bir Türk var. Onunla çok mutluyum" dedi.

Ayvalık'ın tarihi ve doğal güzelliklerine tutkuyla bağlandığını kaydeden Tafa, "Bu, Ayvalık'a ikinci gelişim. Otantik dokusu, tertemiz havası, kumu, güneşi ve birbirinden güzel 22 adası beni inanılmaz etkiledi. Tüm bunların yanı sıra kendine has mutfağı ve asla vazgeçemeyeceğim Ayvalık tostu, unutulmazlarım arasına girdi. Burada olmaktan çok ama çok mutluyum. Burada âşık olduğum insan Yaman Kaan Uslu'nun ailesi tarafından hizmete sokulan Uliv Residence&Spa'nın tanıtım çekimlerini yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten farklı konseptiyle bu tesisin Ayvalık'ın turizm alanında çok büyük bir gururu olduğuna inanıyorum. Beni bu tesiste en çok etkileyenlerden biri de Türk hamamı oldu. Osmanlı'ndan günümüze geldiğini öğrendiğim Türk hamamının halen daha gerçek bir gelenek olarak sürdürülmesinden de çok memnun kaldım" diye konuştu.