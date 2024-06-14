İngiliz futbol efsanesinden şaşırtan Türkiye iddiası

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İngiliz futbol efsanesinden şaşırtan Türkiye iddiası

Rio Ferdinand EURO 2024 öncesi tahminlerini açıkladı.

Futbolseverlerin merakla beklediği EURO 2024 bu akşam oynanacak olan Almanya-İskoçya müsabakası ile başlayacak.

Dünya futbolunun 2 numaralı turnuvası olarak gösterilen EURO 2024 öncesi İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Rio Ferdinand ilginç bir açıklamada bulundu.

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"İNGİLTERE ŞAMPİYON"

Turnuvaya dair tahminlerini paylaşan Ferdinand EURO 2024’ü ülkesi İngiltere’nin kazanacağını ev sahibi Almanya’nın ise ikinci olacağını ifade etti.

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"TÜRKİYE SÜRPRİZ YAPABİLİR"

Ferdinand turnuvanın sürpriz yapacak takımı olarak ise Türkiye’yi gösterdi. Ferdinand açıklamasında millilerimiz için, "EURO 2024'te sürpriz yapabilecek takım Türkiye" ifadelerini kullandı.

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"MBAPPE GOL KRALI OLACAK"

Ferdinand ayrıca gol kralının Mbappe olacağını iddia etti.

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