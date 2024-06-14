İngiliz futbol efsanesinden şaşırtan Türkiye iddiası

Futbolseverlerin merakla beklediği EURO 2024 bu akşam oynanacak olan Almanya-İskoçya müsabakası ile başlayacak.

Dünya futbolunun 2 numaralı turnuvası olarak gösterilen EURO 2024 öncesi İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Rio Ferdinand ilginç bir açıklamada bulundu.

"İNGİLTERE ŞAMPİYON"

Turnuvaya dair tahminlerini paylaşan Ferdinand EURO 2024’ü ülkesi İngiltere’nin kazanacağını ev sahibi Almanya’nın ise ikinci olacağını ifade etti.

"TÜRKİYE SÜRPRİZ YAPABİLİR"

Ferdinand turnuvanın sürpriz yapacak takımı olarak ise Türkiye’yi gösterdi. Ferdinand açıklamasında millilerimiz için, "EURO 2024'te sürpriz yapabilecek takım Türkiye" ifadelerini kullandı.

"MBAPPE GOL KRALI OLACAK"

Ferdinand ayrıca gol kralının Mbappe olacağını iddia etti.