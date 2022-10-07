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Erling Haaland için flaş kampanya. ''Ligden ihraç edilsin''

İngiliz futbolseverler, Erling Haaland'ın Premier Lig'den ihraç edilmesi için kampanya başlattı. Kısa süre içerisinde 2 milyon kişi kampanyaya katıldı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 15:09
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İngiliz futbolseverler Erling Haaland için flaş bir kampanya başlattı

Erling Haaland için flaş kampanya. ''Ligden ihraç edilsin''
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Manchester City'e transfer olduğundan bu yana rekorları bir bir kıran Erling Haaland için flaş bir kampanya başlatıldı.

Premier Lig'de oynadığı 8 maçta 3 kez hat-trick yapan ve 14 gol 3 asiste ulaşan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde ise oynadığı 3 maçta 5 gol attı.

Sporx'in haberine göre; İngiliz futbolseverler ise 'Erling Haaland bir robot olduğu için Premier Lig'den ihraç edilmeli' şeklinde bir imza kampanyası başlattı. İmza kampanyası Birleşik Krallık'ın dijital dilekçe sayfası üzerinden yapıldı.

İmza kampanyasında 'O bir robot. İnsan değil. Belki bir cyborg, bir makine' ifadeleri kullanıldı.

İmza kampanyasına kısa süre içerisinde 2 milyon farklı kişi katıldı. İmza kampanyasına Haaland'ın Manchester City'den takım arkadaşı Aymeric Laporte de katıldı.

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