İngiliz futbolunda LGBT'ye geçit yok

Kaynak: Haber Merkezi
İngiliz futbolunda LGBT'ye geçit yok

İngiltere Futbol Federasyonu, 1 Haziran itibarıyla yalnızca biyolojik olarak kadın doğan kişilerin kadın futbolunda oynayabileceğini duyurdu.

İngiltere Futbol Federasyonu, 1 Haziran’dan itibaren kadın futboluna yalnızca biyolojik olarak kadın doğan kişilerin katılabileceğini açıkladı. Yeni karar, 15 Nisan’da Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi’nin kadının yasal tanımını biyolojik cinsiyetle sınırlayan kararı sonrasında alındı.

Federasyon 11 Nisan’da yaptığı kural değişikliğiyle, belirli kriterleri sağlayan trans kadın oyuncuların kadın futbolunda oynamaya devam etmesine olanak tanımıştı. Bu kriterler arasında bir yıl boyunca düşük testosteron seviyesi, hormon tedavisi kaydı ve yıllık sağlık değerlendirmesi yer alıyordu. Ayrıca bir FA yetkilisi tarafından maç gözlemi yapılacaktı.

Ancak yasal tanımda yapılan değişiklik üzerine federasyon bu süreci iptal etti. FA, hâlihazırda kadın futbolunda yer alan trans bireylerle iletişime geçerek süreci ve alternatif katılım yollarını açıklayacaklarını belirtti.

İskoçya Futbol Federasyonu’nun da benzer bir yasağı uygulamaya hazırlandığı öğrenildi. Halihazırda profesyonel liglerde kayıtlı trans kadın oyuncu bulunmazken, amatör seviyede 20 kişinin etkilenmesi bekleniyor.

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