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İngiltere kaya gazı çıkarılmasına yönelik yasağı kaldırdı

İngiliz hükümeti, kaya gazı çıkarılmasına yönelik yasağın kaldırıldığını bildirdi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 16:53
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İngiliz hükümeti kaya gazı çıkarılmasına yönelik yasağın kaldırıldığını bildirdi

İngiltere kaya gazı çıkarılmasına yönelik yasağı kaldırdı
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İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, sismik sarsıntıları tetikleyebileceği yönündeki endişelerle 2019'da kaya gazı çıkarılması amacıyla yapılan faaliyetlere getirilen yasağın kaldırıldığı ifade edildi.

İngiliz Parlamentosunda konuşan İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Jacob Rees-Mogg, Rusya'nın enerjiyi bir silah olarak kullandığını, bu bağlamda İngiltere'nin enerji güvenliğinin sağlanmasının en büyük öncelik olduğunu kaydetti.

Rees-Mogg, İngiltere'nin 2040 yılında net enerji ihracatçısı konumuna gelmesi için tüm yollarının keşfedilmesinin gerektiğini belirterek, "Yerel potansiyel gaz kaynaklarının çıkarılmasına ilişkin var olan yasakları kaldırdık." dedi.

Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng de İngiltere'nin yerel doğal gaz üretiminin, uluslararası standartlara göre belirlenen fiyatları düşürmesinin beklenmediğini söyledi.

Kwarteng, "İngiliz üreticiler, gazı yerli tüketicilere piyasa fiyatlarının altında satmayacaktır, bu üreticiler yardım kuruluşu değil." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de muhalefette bulunan İşçi Partisinin Gölge İklim Bakanı Ed Miliband ise ülkede kaya gazı çıkarma faaliyetlerinin yapılmasının "tehlikeli bir fantezi" olduğunu belirterek, kaya gazının çıkarılmasının maliyetinin yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla daha yüksek olduğunu savundu.

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