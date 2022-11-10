﻿İngiliz istihbarat binası önündeki şüpheli paket alarmı

İngiltere'de istihbarat merkez binası Thames House önünde bulunan şüpheli paket, binada bulunan personelin "acil" koduyla tahliye edilmesine sebep oldu.

The Daily Star'ın haberine göre, başkent Londra'da, istihbarat binası önünde bulunan şüpheli paket endişeye sebep oldu. İstihbarat personeli alarm verdi, bomba imha uzmanları istihbarat binası önüne gönderildi.

İngiliz polisi, paket incelenirken paketin bulunduğu yolu trafiğe kapattı.

Polis sözcüsü, eşyanın incelendiğini ve "şüpheli olmadığı" sonucuna varıldığını açıkladı.

Ortak Terörizm Analiz Merkezi (JTAC) tarafından yayınlanan bilgide, "Bu, yakın gelecekte bir saldırının 'muhtemel' olarak değerlendirildiği anlamına gelmektedir" denildi.