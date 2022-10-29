İngiliz İstihbaratından Türkiye mesajı. Türkiye’deki görevi sonrası istihbaratın başına geçmişti

Türkiye Büyükelçiliği döneminde kendisine sorulan sorulara verdiği mizahi yanıtlarla tanınan Richard Moore, 1 Ekim 2020’de İngiltere’nin dış istihbarat teşkilatı MI6’in başına geçti.

Richard Moore, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Sevgili Türkiye. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!” ifadeleriyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

İngiltere'nin üst düzey onur nişanları olan Aziz Michael ve Aziz George nişanlarına sahip Richard Moore, 2013 ile 2020 arasında Türkiye'de Büyükelçi olarak görev yaptı.

Sosyal medyada kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarla sık sık gündem olan Richard Moore, Türkiye'de Büyükelçi iken birçok defa "ajan olup olmadığı" sorusuyla karşı karşıya kaldı. 1 Ekim 2020'de istihbarat şefi olması, Türkiye'de dikkat çekti.