29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İngiliz İstihbaratından Türkiye mesajı. Türkiye’deki görevi sonrası istihbaratın başına geçmişti

İngiliz İstihbaratından Türkiye mesajı. Türkiye’deki görevi sonrası istihbaratın başına geçmişti

İngiliz İstihbarat Teşkilatı MI6’in Başkanı Richard Moore, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 13:35
Takip Et

İngiliz İstihbaratından Türkiye mesajı. Türkiye’deki görevi sonrası istihbaratın başına geçmişti

İngiliz İstihbaratından Türkiye mesajı. Türkiye’deki görevi sonrası istihbaratın başına geçmişti
+
Aa
-

Türkiye Büyükelçiliği döneminde kendisine sorulan sorulara verdiği mizahi yanıtlarla tanınan Richard Moore, 1 Ekim 2020’de İngiltere’nin dış istihbarat teşkilatı MI6’in başına geçti.

Richard Moore, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Sevgili Türkiye. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!” ifadeleriyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

İngiltere'nin üst düzey onur nişanları olan Aziz Michael ve Aziz George nişanlarına sahip Richard Moore, 2013 ile 2020 arasında Türkiye'de Büyükelçi olarak görev yaptı.

Sosyal medyada kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarla sık sık gündem olan Richard Moore, Türkiye'de Büyükelçi iken birçok defa "ajan olup olmadığı" sorusuyla karşı karşıya kaldı. 1 Ekim 2020'de istihbarat şefi olması, Türkiye'de dikkat çekti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

İngiliz Derin
29.10.2022 13:51
Adnan hocayı hapsetilmedisine katkısından sonra ülkesine çağrılıp istihbaratın başına geçirilerek ödüllendirildi  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
1
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
2
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
3
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
4
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
5
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
6
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
7
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
﻿Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni havalimanı tepkisi: İhanetlerin en büyüğüdür
﻿Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni havalimanı tepkisi: İhanetlerin en büyüğüdür
﻿Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni havalimanı tepkisi: İhanetlerin en büyüğüdür
﻿26 yıllık sır perdesi çözüldü! Titanik'ten gelen 'gizemli sinyalin' kaynağı
﻿26 yıllık sır perdesi çözüldü! Titanik'ten gelen 'gizemli sinyalin' kaynağı
﻿26 yıllık sır perdesi çözüldü! Titanik'ten gelen 'gizemli sinyalin' kaynağı
﻿AKM'de Cumhuriyet coşkusu
﻿AKM'de Cumhuriyet coşkusu
﻿AKM'de Cumhuriyet coşkusu
﻿Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.