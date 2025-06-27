İngiliz istihbaratının başındaki kadının dedesi ‘Kasap’ lakaplı casus çıktı! Ama İngilizler için çalışmadı

İngiliz istihbarat servisi MI6’i tarihinde ilk kez bir kadın yönetiyor. MI6 Başkanı Blaise Metreveli ile ilgili ortaya çıkan arşiv belgeleri herkesi hayrete düşürdü. Buna göre Metreveli’nin dedesi Constantine Dobrovolski ‘Kasap’ lakaplı casus çıktı. Dobrovolski’nin Naziler için çalıştığı ortaya çıktı.

İngiliz basınında yayınlanan arşiv belgelerine göre, Metreveli'nin dedesi Dobrovolski, "Yahudileri öldürmekle övünen" bir Nazi iş birlikçisiydi. Ukraynalı olan Dobrovolski, Adolf Hitler'in Çernihiv bölgesindeki baş muhbiri olmak için Kızıl Ordu'dan ayrıldı.

Bir Alman arşivinde ortaya çıkarılan belgelerin Dobrovolski'nin Naziler tarafından ‘Ajan No 30’ olarak bilindiğini gösterdiği bildiriliyor. Sovyetler Birliği'nin Dobrovolski'nin başına şu anda 200 bin Euro değerinde olan 50 bin ruble ödül koyduğu ve onu “Ukrayna halkının en büyük düşmanı” olarak adlandırdığı ortaya çıktı.

Daily Mail'in haberine göre; Dobrovolski, 1917 devriminde "ailesini öldürdüğü ve mülklerine el koyduğu için" Rusya'dan intikam almak istiyordu.

Dobrovolski'nin Nazi üstlerine el yazısıyla yazarak imzaladığı bir mektupta "Yahudilerin yok edilmesinde bizzat yer almakla ve Ukraynalı askeri öldürmekle" övünüyor.

Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi'nden bir sözcü, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Blaise Metreveli baba tarafından dedesini ne tanımış ne de onunla tanışmıştır. Blaise'in soyu çatışma ve bölünme ile karakterizedir ve Doğu Avrupa kökenli pek çok kişi için olduğu gibi sadece kısmen anlaşılmıştır," dedi ve “MI6'nın bir sonraki şefi olarak çatışmaları önleme ve İngiliz halkını günümüzün düşman devletlerinden gelen modern tehditlere karşı koruma konusundaki kararlılığına katkıda bulunan tam da bu karmaşık mirastır" diye ekledi.