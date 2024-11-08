İngiliz kraliyetinin gizli prensesi ortaya çıktı: Kraliçe Elizabeth’in torunu fena yakalandı

Kraliçe Elizabeth’in torunu Lady Louise Windsor, St Andrews Üniversitesi’nde sürdürdüğü sade öğrenci hayatı ile dikkat çekiyor. Kraliyet ailesinin geri planda kalmayı tercih eden üyesi, yakın arkadaşlarıyla parti fotoğraflarında gençliğin tadını çıkarıyor. İngiliz Edebiyatı öğrencisi olan Lady Louise, sınıf arkadaşlarıyla dans pistinde eğlenirken ve fotoğraf çekerken görüntülendi. Günlük yaşamında kraliyet ailesi mensubu olduğunu unutturan bu sade duruşuyla kraliyet ailesinin 'gizli silahı' olarak tanımlanıyor.

Sade Bir Yaşam Tercihi

Lady Louise’ın öğrenci hayatındaki yakın arkadaşı Felix da Silva-Clamp ile olan ilişkisi, iki yılı aşkın süredir dostluklarını derinleştirerek ilerliyor. Felix, geçen yaz düzenlenen bir yarışmada Lady Louise’i desteklemek için Norfolk’taki Sandringham arazisine bile gitmişti. Kraliyet ailesinin baskısından uzakta bir yaşam süren Louise, tıpkı sıradan bir öğrenci gibi düşük maaşlı işlerde çalışmayı da deneyimledi. 2022 yazında bir bahçe merkezinde çalışarak müşterilere çiçek bakımı konusunda yardımcı olmuş ve kasada görev yapmıştı.

Kraliyet ile Özgürlüğün Dengesi

Lady Louise’in annesi Sophie, çocuklarını sade ve çalışmaya yönelik bir yaklaşımla yetiştirdiklerini dile getirerek, genç kadının ileride askeri ya da diplomasi alanında kariyer yapmayı düşündüğünü belirtmişti. Kraliyet unvanlarını kullanmak yerine özgür bir yaşam sürme kararı alan Louise, kendisini toplum önünde tutmaktan kaçınarak eğitimine odaklanıyor. Gelecek planları arasında Avustralya’da bir dönem eğitim görmek de yer alan Lady Louise, İngiltere’nin gelecekteki monarşisi içinde denge sağlayacak bir figür olarak öne çıkıyor.