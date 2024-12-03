İngiliz kulübünün kaptanı cezayla karşı karşıya. İşte nedeni

İngiltere’de Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ın kaptanı Marc Guehi ceza tehdidi ile karşı karşıya kaldı. İngiltere Milli Takımı forması da giyen Guehi, üzerinde LGBT sembolü olan kaptanlık pazubandına “İsa’yı seviyorum” yazdı. LGBT karşıtı ve dindar bir Hıristiyan olan İngiliz oyuncunun hamlesi karşısında federasyonun tavrı merakla bekleniyor.

İngiltere Futbol Federasyonu’nun kuralları LGBT sembolleri gibi bazı sembollere izin verse de “Siyasi ve dini sloganlar ile sembollere” izin vermiyor. Çıkan haberlerde İngiliz oyuncunun tavrının İngiltere Futbol Federasyonu tarafından “ağırlaştırıcı bir etken” olarak görülebileceği ifade ediliyor.

“İNANCIM HAYATIMIN BÜYÜK BİR PARÇASI” DEMİŞTİ

Marc Guehi daha öne Athletic’e yaptığı bir açıklamada dini inancının kariyeri ve hayatında büyük bir etken olduğunun altını çizmişti. İngiliz oyuncu, “Gerçekten de benim dahil olduğum her şey inançtır; futbolda bile, bir rol model olmaya ve hayatım boyunca Tanrı'nın lütfunu ve yüceliğini göstermeye çalışıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

MÜSLÜMAN OYUNCU DA LGBT SEMBOLLÜ PAZUBANDI TAKMAYI REDDETTİ

Öte yandan İngiliz basınında çıkan haberlerde Ipswich Town’un kaptanı Sam Morsy, Nottingham Forest’e 1-0 mağlup oldukları maçta LBT sembolü içeren kaptanlık pazubandı takmayı reddetti. Müslüman olduğu bilinen Morsy’nin pazubandı takmayı reddettiği kulübü tarafından doğrulandı. Öte yandan İngiliz kulübü, LGBT kapsayıcılığına olan bağlılıklarını vurguladı.

İngiliz kulüpleri, federasyondan çıkan karar ile birlikte 2013 yılından itibaren LGBT sembolleri bulunan kaptanlık pazubantları takmayı amaçladı. Öte yandan bazı takımlar, stadyumlarındaki köşe bayraklarını yine LGBT sembolü olan renklerle donattı. Ancak bazı oyuncuların LGBT sembolü içeren kaptanlık pazubantlarını takmayı reddetmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.