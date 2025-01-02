İngiliz liderden kışkırtıcı paylaşım! Ayasofya'ya Yunan bayrağı dikti

İngiltere'de aşırı sağcı Britain First Partisi'nin lideri Paul Golding, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Ayasofya'nın üzerine Yunanistan bayrağını koyması ve bununla da yetinmeyerek Ayasofya'nın etrafına askerler yerleştirilmesi tepkiyle karşılandı.
Paul Golding kışkırtıcı paylaşımına yakın zamanda gerçekleşeceği imasında bulunarak 'yakında' yazdı.
Aşırı lider Golding'in paylaşımıyla Türkiye ile Yunanistan arasındaki yeni bir gerilim yaratmaya çalıştı.
İslam ve göçmen karşıtı söylemleri ile bilinen Golding'in son paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İngiltere'deki Britain First Partisi'nin lideri Paul Golding'den küstah bir paylaşım geldi. Golding, Ayasofya fotoğrafının üzerine Yunan bayrağı koyarak, "Yakında" notunu ekledi. İngiliz vekilin paylaşımına tepki üstüne tepki yağdı.
BRITAIN FIRST GRUBUNUN X HESAPLARI ASKIYA ALINMIŞTI
İngiltere’de İslam karşıtı aşırı sağcı grup "Britain First" ve liderleri Paul Golding ile yardımcısı Jayda Fransen'in X hesapları, nefret söylemi nedeniyle askıya alınmıştı.
Yapılan gözden geçirmeler sonrasında erişime kapatılan hesaplar geçen ay yeniden erişime açılmıştı.