İngiliz Lordu hamburger fiyatlarını görünce çıldırdı! Türkiye'ye sert eleştiri



Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi olan Lord Rami Ranger, Antalya Havalimanı'nda yer alan bir fast food zincirinin fiyat listesinin fotoğrafını paylaştı. Paylaşım sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

'İNGİLTERE'YE PAHALI DİYENLERE SESLENDİ



Paylaşımında fiyatların İngiltere'den yüksek olduğuna dikkat çeken Ragner, "İngiltere’deki yaşam maliyetinden şikayet edenler, Türkiye’deki Antalya Havalimanı’nı ziyaret etmeli. Orada basit bir hamburger bile lüks gibi geliyor” ifadelerine yer verdi.



Ranger’ın paylaşımında, bir hamburger menüsü, patates kızartması ve 50 cl Efes birasının 27.9 Euro’ya (1.351,21 Türk Lirası) satıldığı fiyat listesi dikkat çekti.

Diğer menülerin fiyatları şöyle:

Chess (Hamburger Menü) + French Fries + Efes Draft Beer 50 CL 27.9 Euro

Grilled Sausage (Patates Kızartması ve Sosis Menü) + Efes Draft Beer 50 CL 24.9 Euro

Baba Nachos + Efes Draft Beer 50 CL 19.9 Euro

