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Barcelona ve Liverpool'u karıştıran takas gündeme bomba gibi düştü

Liverpool'da son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Robert Firmino'nun ayrılığı gündemde.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 14:05
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İngiliz medyası duyurdu: Darwin Nunez'in transfer edilmesinin ardından forvet rotasyonunda geriye düşen Firmino, Merseyside ekibine 2015 yılında Hoffenheim'dan transfer oldu

Barcelona ve Liverpool'u karıştıran takas gündeme bomba gibi düştü
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Sport'ta yer alan haberde, Liverpool'un Roberto Firmino ile ara transfer döneminde yollarını ayırmak istediği ve Brezilyalı oyuncunun karşılığında Barcelona'dan Memphis Depay'ı kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

Yaz transfer döneminde Sadio Mane ile yollarını ayıran Liverpool'da Roberto Firmino'nun takımdan ayrılması da gündemdeydi ancak 30 yaşındaki oyuncu, kulübünde kalmayı tercih etmişti.
Darwin Nunez'in transfer edilmesinin ardından forvet rotasyonunda geriye düşen Firmino, Merseyside ekibine 2015 yılında Hoffenheim'dan transfer oldu.
Liverpool'la 7 kupa kazanan Roberto Firmino, bu sezon 8 maçta süre alırken 3 gol ve 3 asist kaydetti. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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