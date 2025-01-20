İngiliz medyasından flaş iddia: 180 Filistinli mahkum, çoğunlukla Türkiye’ye, Katar’a veya Cezayir’e sınır dışı edilecek

İngiliz medyası, İsraillilere karşı ölümcül saldırılarda bulundukları iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan 180'den fazla Filistinli mahkumun çoğunlukla Türkiye'ye, Katar’a veya Cezayir’e sınır dışı edileceğini ileri sürdü.

Hamas'ın üç İsrailli esiri teslim etmesinin ardından İsrail, bugün erken saatlerde 90 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. Böylece, Gazze'de uzun zamandır beklenen ateşkes kapsamındaki ilk rehine ve esir takası tamamlandı. Fransız medyasına konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi de bir sonraki esir-tutuklu takasının 25 Ocak Cumartesi günü yapılacağını bildirdi. Ateşkesin ilk aşamasında, yaklaşık bin 900 Filistinli karşılığında 33 İsrailli esirin Gazze'den iade edilmesi bekleniyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte dün sabah yerlerinden edilmiş binlerce Filistinli, evlerine dönmek üzere Gazze Şeridi'nde yola çıktı.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesinde yer alan haberlerde, İsrailli yetkililer tarafından kamuoyuna açıklanan bir listeye göre, İsraillilere karşı “ölümcül saldırılarda bulundukları iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan 180'den fazla Filistinli mahkumun sınır dışı edileceği” belirtildi. Arap ve İngiliz medyasına konuşan iki Hamas yetkilisi, mahkumların çoğunlukla Türkiye'ye, Katar’a veya Cezayir’e sınır dışı edileceğini iddia etti.